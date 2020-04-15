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İşte Beşiktaş'ın yeni kanat oyuncusu: Andre Carrillo

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Giriş Tarihi: 15.04.2020
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İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ KANAT OYUNCUSU: ANDRE CARRİLLO

Yeni sezon öncesi kanat pozisyonuna transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine Perulu Andre Carrillo dahil oldu. Siyah beyazlı yönetim genç oyuncuyla anlaşmak için tüm zeminleri yoklayacak.

Beşiktaş yönetimi mali sıkıntılardan dolayı transfer konusunda yavaş hareket etse de, menajerler ise boş durmuyor. Siyah beyazlılara 'dan sürpriz bir teklif geldi... Suudi Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı, Al Hilal tüm futbolculara uyguladı. 2019 sezonu sonunda Benfica'dan transfer edilen Andre Carrillo'ya da, maaşında yüzde 50 indirim yapılacağı bilgisi verildi. Hali hazırda 7 milyon euro kazanan Perulu oyuncu, 3.5 milyon euro'ya Suudi Arabistan'da oynamayacağını sözleşmesinin feshedilmesini istedi

2.5 MİLYON EURO İSTEDİ
Carillo'nun menajeri ise aralarında Beşiktaş'ın da olduğu takımlara, oyuncusunun yılda 2.5 milyon euro'luk sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu mesajını gönderdi. Siyahbeyazlı yönetim bu rakamın kendileri için yüksek olduğu yanıtını verse de konuyu teknik direktör 'a iletti. Tecrübeli teknik adam da scout ekibinden 28 yaşındaki Perulu oyuncu için araştırma yapılmasını istedi. Eğer Carrillo için Sergen Yalçın'ın istediği yönde bir rapor gelirse, yönetimin oyuncunun menajeriyle rakam için pazarlığa oturması bekleniyor.

303 MAÇTA 96 GOLE KATKI YAPTI
Carrillo, kariyeri boyuncu 303 resmi maça çıktı. Bu periyotta 36 gol atıp, 60 da asist yaparak toplamda 96 gole direkt olarak katkıda bulunmayı başardı.

BENFICA FORMASIYLA 16 GOLÜ VAR
28 yaşındaki kanat oyuncusu Andre Carillo, kulüp kariyerindeki en çok golü (16) Benfica forması giyerken kaydetti. Carrillo, Al Hilal'de 12, SL Benfica ve Alianza Lima'da 3'er, Watford'da da 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

TOPLAM 5 KEZ SAKATLIK YAŞADI
Hürriyet'in haberine göre; Tecrübeli oyuncunun sakatlık geçmişi de fazla kabarık değil. Andre Carrillo, 2017-18 sezonunda diz sakatlığı nedeniyle sadece 2 maçta formasından uzak kaldı. 28 yaşındaki yıldız bugüne kadar toplam 5 kez sakatlık yaşarken, bu periyotta sadece 8 maçta forma giyemedi.

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