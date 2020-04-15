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Alper Potuk Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetim kararı yeni teknik heyete bırakacak

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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ALPER POTUK FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

'de yıllardır ayrılıp-ayrılmayacağı büyük tartışma konusu olan durumunu sarı lacivertli yönetim, yeni teknik ekibe bırakacak. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Potuk, taraftarlar tarafından istenmeyen oyuncu haline dönüşmüştü.

Yeni sezonda takımdan ayrılacağı konuşulan için yeni bir umut doğdu. döneminde 'la bir görüşme gerçekleştiren ve anlaşma sağlayamayan deneyimli futbolcu takımında kalmıştı. 2013 yılından beri forması giyen 29 yaşındaki futbolcu performansında yaşadığı büyük düşüş sebebiyle teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Takımdaki geleceği merak edilen Alper Potuk yeniden kendini göstermeyi amaçlıyor.

YENİ HOCA UMUDU
Fenerbahçe yönetimi 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk için son kararı yeni gelecek hocaya bıraktı. Sarı-lacivertlilerde döneminin sona ermesinin ardından arayışları başlamıştı ancak corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmesinden sonra sarı-lacivertliler temkinli ilerleme kararı aldı. Yeni teknik direktör konusunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli kurmayların listesinde birçok hoca adayı bulunurken, temaslar devam ediyor.

Fotomaç'ın haberine göre; yeni gelecek hocanın açıklanmasının ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Alper Potuk'un göze girebilmek adına sıkı çalışıp takımda kalmayı amaçladığı öğrenildi.

Alper Potuk Eskişehirspor yolunda ALPER POTUK ESKİŞEHİRSPOR YOLUNDA

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