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Alper Potuk Eskişehirspor yolunda

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Giriş Tarihi: 07.04.2020
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ALPER POTUK ESKİŞEHİRSPOR YOLUNDA

'nin uzun süredir satış listesine koyduğu 'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun zor günler geçiren eski kulübü Eskişehirspor, Potuk'a talip oldu.

, devre arasında Rizespor ve Konyaspor tarafından istendi. Yönetimi de gitmesi için baskı yaptı ancak 28 yaşındaki oyuncu, babasının tedavisi için İstanbul'da kalmayı tercih etti. Kadro dışı bırakılan Alper'e yeni sezon için bir talip daha çıktı.

Göztepe'nin, eski günlerine dönmek isteyen orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı öğrenildi. ekibi, sözleşmesi 2022'de bitecek olan Alper Potuk için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

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