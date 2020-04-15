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Tottenham Hotspur Stadı'nda koronavirüs testi yapılmaya başlandı

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Giriş Tarihi: 15.04.2020
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TOTTENHAM'DAN BİR İLK! TESTLER YAPILMAYA BAŞLANDI

İngiltere ekibi Tottenham'ın stadında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında test yapılmaya başlandı. Statta günlük 70 civarında koronavirüs testi yapılacağı ve Tottenham'ın test için stat kapılarını açan ilk Premier Lig ekibi olduğu kaydedildi.

İngiltere ekibi Tottenham'ın stadında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında test yapılmaya başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Stadı'nın otoparkının koronavirüs testi için North Middlesex Hastanesi'nin kullanımına sunulduğu belirtildi.

Statta günlük 70 civarında koronavirüs testi yapılacağı ve Tottenham'ın test için stat kapılarını açan ilk Premier Lig ekibi olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, "Salgın ilk başladığında stadın koronavirüsle mücadele için kullanılabileceğini yetkilere bildirmiştik. Bunun şimdi gerçekleşmesinden dolayı memnunuz." ifadelerini kullandı.

Tottenham Hotspur koronavirüsle mücadele için stadını açtı TOTTENHAM HOTSPUR KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN STADINI AÇTI

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