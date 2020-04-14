Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! 5 yıllık imzaladı

Uzun süredir sol bek sıkıntısı çeken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefindeki yıldız isim Layvin Kurzawa'dan kötü haber geldi. Fransız sol bek İngiliz devi Arsenal ile anlaştı.

France Football, sezon sonu kontratının biteceği PSG'den ayrılmaya hazırlanan Layvin Kurzawa'nın Arsenal ile anlaştığını açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Kurzawa, geçtiğimiz günlerde Kia Joorabchian'ın menajerlik şirketi Sports Invest UK'e geçiş yapmıştı. Bu menajerlik şirketi Arsenal'in sportif direktörü Edu Gaspar ile yakın ilişkileriyle bilinirken David Luiz'in de transferinde aracılık etmişti.

Kurzawa ve Arsenal'in arasındaki görüşmelerin 5 yıllık bir kontrat üzerinde anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.

PSG'de kalması beklenmeyen ve Inter'in teklifini de reddeden Kurzawa'nın sezon sonunda Arsenal'e imza atması bekleniyor.