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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! 5 yıllık imzaladı

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER! 5 YILLIK İMZALADI

Uzun süredir sol bek sıkıntısı çeken ve 'ın hedefindeki yıldız isim Layvin Kurzawa'dan kötü haber geldi. Fransız sol bek İngiliz devi ile anlaştı.

France Football, sezon sonu kontratının biteceği 'den ayrılmaya hazırlanan Layvin Kurzawa'nın ile anlaştığını açıkladı.

ve 'nin de transfer gündeminde yer alan Kurzawa, geçtiğimiz günlerde Kia Joorabchian'ın menajerlik şirketi Sports Invest UK'e geçiş yapmıştı. Bu menajerlik şirketi Arsenal'in sportif direktörü Edu Gaspar ile yakın ilişkileriyle bilinirken 'in de transferinde aracılık etmişti.

Kurzawa ve Arsenal'in arasındaki görüşmelerin 5 yıllık bir kontrat üzerinde anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.

PSG'de kalması beklenmeyen ve Inter'in teklifini de reddeden Kurzawa'nın sezon sonunda Arsenal'e imza atması bekleniyor.

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