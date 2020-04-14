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Koronavirüsü atlatan ünlü futbolcu Fellaini taburcu edildi

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Giriş Tarihi: 14.04.2020
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KORONAVİRÜSÜ ATLATAN ÜNLÜ FUTBOLCU FELLAİNİ TABURCU EDİLDİ

Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

32 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı atlattığını belirterek, "En zor kısım geride kaldı. Mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Fellaini, kulübüne ve 'de tedavi gördüğü hastanenin çalışanlarına kendisiyle ilgilendikleri için teşekkür etti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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