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Hakan Çalhanoğlu için flaş Almanya iddiası!

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Giriş Tarihi: 13.04.2020
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HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN FLAŞ ALMANYA İDDİASI!

İtalya'da Milan forması giyen Milli futbolcu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Çalhanoğlu, geçen sezon Bundesliga ekibi Leipzig ile anlaştı. İki takım yöneticileri de el sıkıştı ve Milan, 'satıldı' raporu verdi. Ancak imza aşamasına gelindiğinde Milan'ın o dönemki teknik direktörü Gennaro Gattuso, Milli futbolcunun ayrılığını kabul etmedi ve Çalhanoğlu, İtalya'da kaldı.

İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen için İtalya'dan yeni açıklamalar geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Bundesliga ekibi Leipzig ile anlaştı. İki takım yöneticileri de el sıkıştı ve Milan, 'satıldı' raporu verdi.

GATTUSO ENGELİ
Ancak imza aşamasına gelindiğinde Milan'ın o dönemki teknik direktörü Gennaro Gattuso, Milli futbolcunun ayrılığını kabul etmedi ve Çalhanoğlu, İtalya'da kaldı.

Geçen sezon devre arasında Hakan'ın Leipzig'e gitmesine engel olan Gattuso ise sezonun ilerleyen kısmında İtalyan ekibi ile yollarını ayırmıştı... Milli futbolcunun ismi sezon başında Galatasaray ile de anılıyordu

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