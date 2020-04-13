Hakan Çalhanoğlu için flaş Almanya iddiası!
İtalya'da Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Çalhanoğlu, geçen sezon Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig ile anlaştı. İki takım yöneticileri de el sıkıştı ve Milan, 'satıldı' raporu verdi. Ancak imza aşamasına gelindiğinde Milan'ın o dönemki teknik direktörü Gennaro Gattuso, Milli futbolcunun ayrılığını kabul etmedi ve Çalhanoğlu, İtalya'da kaldı.
İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu için İtalya'dan yeni açıklamalar geldi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig ile anlaştı. İki takım yöneticileri de el sıkıştı ve Milan, 'satıldı' raporu verdi.
GATTUSO ENGELİ
Ancak imza aşamasına gelindiğinde Milan'ın o dönemki teknik direktörü Gennaro Gattuso, Milli futbolcunun ayrılığını kabul etmedi ve Çalhanoğlu, İtalya'da kaldı.
Geçen sezon devre arasında Hakan'ın Leipzig'e gitmesine engel olan Gattuso ise sezonun ilerleyen kısmında İtalyan ekibi ile yollarını ayırmıştı... Milli futbolcunun ismi sezon başında Galatasaray ile de anılıyordu
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