Beşiktaş'a Barcelona modeli! Krizden böyle çıkacaklar
Corona virüs nedeniyle futbol ekonomisi ciddi zarara uğradı. Peş peşe iptal edilen organizasyonlar, kulüpleri düşündürüyor. Mali olarak bu krizi yönetmek için oyuncu maaşlarında yüzde 70 indireme gidecek olan Barcelona, diğer kulüplere örnek oldu. Beşiktaş, Katalan devini örnek alarak oyuncu maaşlarını 15 milyon Euro'ya düşürecek.
Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs sebebiyle hayat durma noktasına geldi, futbol kulüpleri bu durumdan en çok etkilenenler arasında yer aldı.
KATALAN DEVİ KRİZDEN BÖYLE ÇIKACAK
Liglere ara verilmesinin ardından dünyanın en önemli liglerinden İspanya La Liga'da Barcelona, gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi sonrasında radikal bir adım attı. Herkesin evlerinde kalması çağrısının yapıldığı dönemde; maç, yayın, bilet ve mağaza gelirlerinin tıkanması sonrasında yaşanan ekonomik durumu göz önünde bulunduran Barça, oyuncularından maaşlarını indirmelerini istedi. İspanyol basınına göre bu bedelin, yüzde 70'leri bulabileceği kaydedildi. Kadrosundaki oyuncularına yıllık 250 milyon Euro'nun üzerinde maaş ödemesi yapan Katalan devinin, bu hamleyle ekonomik krizden çıkmayı planladığı ifade edildi.
BAŞKAN ÇEBİ HAREKETE GEÇTİ
Barcelona'nın attığı bu adım, Beşiktaş için de bir örnek oldu... Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik şartlar sebebiyle sezon sonunda 30 milyon Euro'luk maaş bütçesini yarı yarıya düşürme kararı alan Siyah-Beyazlılar'ın, Barça'nın koronavirüs tedbirleri sebebiyle başlattığı çalışmaya olumlu baktığı ve yönetimle bu konu hakkında bir toplantı yapacağı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan alkışlanacak hareket!
- G.Saray'da gençlik hareketi başladı! Son aday Terem Moffi
- Saracchi'den flaş açıklama: Başım yanıyordu...
- Bafetimbi Gomis Süper Lig'e geri dönüyor!
- Avrupa Ozan'ı konuşuyor! Bonservisi dudak uçuklattı
- Beşiktaş'ın yıldız ismi Kur'an okuduğu anları paylaştı
- McGregor'dan virüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım
- Ryan Babel'den küstah paylaşım! Tepkiler çığ gibi büyüdü
- Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu
- Trabzonspor'dan Giannis Fetfatzidis hamlesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Devletten 1825 TL destek! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 İŞKUR başvuru formu
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?
- TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- Kıyamet alametleri neler? Corona virüsü kıyamet alameti mi? İşte Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri
- Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?
- Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...
- MEB son dakika: 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?
- Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?