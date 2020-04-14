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Fransa'da maçların 17 Haziran'da başlatılması planlanıyor

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Giriş Tarihi: 14.04.2020
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FRANSA FUTBOLUNDAN ÖNEMLİ KARAR! TARİH BELLİ OLDU

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci 'nin (Ligue 1) 'da yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, Profesyonel (LFP) toplantısında futbol karşılaşmalarının geleceği ele alındı.

LFP'nin Ligue 1 karşılaşmalarını 'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.

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