Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ taburcu oldu

Son dakika: Corona virüs tedavisi nedeniyle hastanede olan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ taburcu olduğunu açıkladı.

İşte o açıklama;

"21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım.

Yüce Allah'tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim."