Loris Karius'tan şaşırtan karar! Beşiktaş'tan ayrılmak...
Beşiktaş'ın sezon sonu kesin olarak takımdan göndermeyi düşündüğü Alman kaleci Karius'tan, şaşırtan bir adım geldi. Siyah beyazlı yönetime, maaşında indirim yapabileceğini söyleyen genç kalecinin takımda kalmak istediği iddia edildi.
Siyah beyazlıların sezon sonunda yollarını ayırmadığı planladığı yıldız kaleciye ilişkin Gana basını, sürpriz bir habere imza attı.
Ghanasoccer.net'in okuyucularına aktardığı haberde, Fotomaç ve A Spor'un okuyucularına duyurduğu 'Beşiktaş'ın Karius kararı' haberine yer verilirken, siyah beyazlı yönetimin, oyuncu ile yola devam etmeme kararını aldığını bildirdiği yazıldı.
YENİ İDDİA: KARIUS FEDAKARLIĞA HAZIR
Haberin detaylarında ise Karius'un bu konuya ilişkin son kararına yer verildi. Buna göre Alman eldiven, Beşiktaş için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.
Konuya ilişkin verilen bilgide Loris Karius, Beşiktaş'ın kararına rağmen kalmak istiyor. Tecrübeli eldiven, siyah beyazlı formayı giymek adına aldığı maaşta indirim yapmaya hazır. Ayrıca Beşiktaş yönetiminin kendisine önereceği yıllık ücreti kabul edecek ve Liverpool'dan bonservisini alarak siyah beyazlılarda kalıcı olmak için tüm şartları zorlayacak.
BEŞİKTAŞ ALTERNATİF BELİRLEDİ
Öte yandan siyah beyazlılara yakın çevrelerce konuşulan 2 isim, Volkan Babacan ve Sinan Bolat. Karius'un Beşiktaş'ta kalmaması hallinde bu iki isimden birine imzayı attırmak için çalışmalar resmiyet kazanacak.
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