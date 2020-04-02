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Göksel Gümüşdağ'dan taraftarlara teşekkür mesajı

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Giriş Tarihi: 02.04.2020
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GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN TARAFTARLARA TEŞEKKÜR MESAJI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle bir süre hastanede kalan Futbol Kulübü Başkanı taraftarlara teşekkür etti.

Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan teşekkür mesajında Gümüşdağ, "Bu zorlu süreçte yanımda olan başta 1453 Başakşehirliler grubu olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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