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Trabzonspor'un Badou Ndiaye kararı belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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TRABZONSPOR'UN BADOU NDİAYE KARARI BELLİ OLDU

Şampiyonluk yarışının zirvesinde olan bordo mavili takımda önemli gelişme. 'da kiralık oynayan Badou Ndiaye konusunda 'in kararı belli oldu. Bordo-mavililer Senegalli yıldızı bonservisiyle kadroya katmak istiyor.

'un devre arasında 'den kiralık olarak kadrosuna getirdiği Badou Ndiaye için karar belli oldu.

Milliyet'in haberine göre; Stoke City'ye yakın haber sitelerinde yer alan haberlerde; bordo-mavili takımın teknik direktörü 'in Ndiaye'yi kalıcı olarak takımında tutmak istediği belirtildi.Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Senegalli orta saha için Trabzonspor'un Çimşir faktörüyle istekli olduğu savunuldu. Trabzonspor'un kısa bir süre içinde Stoke City ile Badou Ndiaye konusunu görüşmek için istekli olduğu da kaydedil di. Ndiaye, sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'da 13 resmi maça çıktı; 1 gol atıp 4 asist yaptı.

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