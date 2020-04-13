Trabzonspor'un Badou Ndiaye kararı belli oldu
Şampiyonluk yarışının zirvesinde olan bordo mavili takımda önemli gelişme. Trabzonspor'da kiralık oynayan Badou Ndiaye konusunda Hüseyin Çimşir'in kararı belli oldu. Bordo-mavililer Senegalli yıldızı bonservisiyle kadroya katmak istiyor.
Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna getirdiği Badou Ndiaye için karar belli oldu.
Milliyet'in haberine göre; Stoke City'ye yakın haber sitelerinde yer alan haberlerde; bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in Ndiaye'yi kalıcı olarak takımında tutmak istediği belirtildi.Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Senegalli orta saha için Trabzonspor'un Çimşir faktörüyle istekli olduğu savunuldu. Trabzonspor'un kısa bir süre içinde Stoke City ile Badou Ndiaye konusunu görüşmek için istekli olduğu da kaydedil di. Ndiaye, sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'da 13 resmi maça çıktı; 1 gol atıp 4 asist yaptı.
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