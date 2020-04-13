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Marc Wilmots Fenerbahçe için teklifi reddetti

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Giriş Tarihi: 13.04.2020
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MARC WİLMOTS FENERBAHÇE İÇİN TEKLİFİ REDDETTİ

Ersun Yanal'dan sonra 'nin yeni hoca kim olacak? sorunun yanıtı henüz yanıt bulmadı. Konuya ilişkin spor basınında önemli bir iddia gündeme geldi. Sarı lacivertli kulübün teknik direktör arayışları kapsamında ilgilendiği isimlerden Belçikalı 'un; Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi, Fenerbahçe adına reddettiği aktarıldı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'nin gündemindeki isimlerden , geleceği adına kararı verdi.

Belçika basınından Voetbal24'e göre Wilmots, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi reddetti.

FENERBAHÇE İLE YÜRÜTTÜĞÜ GÖRÜŞMELER NEDENİYLE TEKLİFİ REDDETTİĞİ BELİRTİLDİ
Geçmişte Belçika 'nın teknik direktörlüğü yapan Wilmots'un, Kevin Mirallas ve gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e sıcak bakabileceği belirtiliyordu ama 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi reddettiği belirtildi.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ
Voetbal24, Marc Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu açıklarken iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını bildirdi.

2012-16 yılları arasında Belçika A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Wilmots, sonrasında kısa süreli olarak Fildişi Sahilleri ve İran Milli Takımlarında görev almıştı ki İran'dan istifa ettiği 4 Aralık'tan bu yana da bir takım çalıştırmamıştı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki o isimler FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK? İŞTE LİSTEDEKİ O İSİMLER

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