Trabzonspor'da Jose Sosa gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Trabzonspor'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız Jose Sosa, bordo-mavili takımla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Sosa ile prensipte anlaştıklarını açıklamıştı.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Jose Sosa sezon sonunda bitecek sözleşmesi için yönetimle her konuda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Sosa ile prensipte anlaştıklarını açıklamıştı.

1+1 YILLIK İMZA

Sosa'nın mayıs sayı başında resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak 34 yaşındaki oyuncunun bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro alacağı öğrenildi. Sosa gibi Flip Novak'ın da yönetimle her konuda anlaşma sağladığı biliniyor.

18 GOLE KATKI SAĞLADI

Taraftarın sevgilisi konumundaki Arjantinli yıldız Sosa bu sezonki performansıyla büyülüyor. Tangocu Jose Sosa, bu sezon forma giydiği 36 karşılaşmada 18 gole katkı verdi.