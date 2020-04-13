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Trabzonspor'da Jose Sosa gelişmesi! Anlaşma sağlandı

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Giriş Tarihi: 13.04.2020
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TRABZONSPOR'DA JOSE SOSA GELİŞMESİ! ANLAŞMA...

'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız , bordo-mavili takımla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı da Sosa ile prensipte anlaştıklarını açıklamıştı.

'un yıldız oyuncusu sezon sonunda bitecek sözleşmesi için yönetimle her konuda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı da Sosa ile prensipte anlaştıklarını açıklamıştı.

1+1 YILLIK İMZA
Sosa'nın mayıs sayı başında resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak 34 yaşındaki oyuncunun bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro alacağı öğrenildi. Sosa gibi Flip Novak'ın da yönetimle her konuda anlaşma sağladığı biliniyor.

18 GOLE KATKI SAĞLADI
Taraftarın sevgilisi konumundaki Arjantinli yıldız Sosa bu sezonki performansıyla büyülüyor. Tangocu Jose Sosa, bu sezon forma giydiği 36 karşılaşmada 18 gole katkı verdi.

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