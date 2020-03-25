Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki o isimler

HÜSEYİN EROĞLU FUTBOLCU FABRİKASI

Altınordu'yu 3. Lig'den alan Hüseyin Eroğlu iki şampiyonlukla 1. Lig'e taşıdı. Eroğlu, hemen her sezon altyapıdan çıkarttığı bir oyuncuyu parlattı. Eğer yönetim, altyapıda yıllardır beklenen atılımı yapıp, gençleri A takıma kazandırmaya öncelik verirse, 1 numaralı aday Hüseyin hoca olur. 47 yaşındaki teknik adamın zayıf noktası ise hem Süper Lig tecrübesi olmaması hem de yıllardır ilk hedefi şampiyonluk olmayan bir takımda çalışması.