Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki o isimler Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sarı lacivertli takım taraftarlarının merakla beklediği soru yanıtını buluyor. Fenerbahçe'de 4 yerli isim öne çıktı. Yönetim kararını yüz yüze yapılacak görüşmelerde sonunda verecek. Giriş Tarihi: 25.03.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 10:52
Fenerbahçe'de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.
EROL BULUT LİGİ BİLİYOR Erol Bulut, 3 yıl Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptı. Ardından Yeni Malatya'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. Bulut, bu sezon da Aytemiz Alanya'da son derece başarılı işlere imza atıyor. Diğer adaylara göre en önemli avantajı da Süper Lig'deki tecrübesi.
Ayrıca 1995-1999 yılları arasında Çubuklu formayı giydiği için kulüp kültürüne de hakim. 45 yaşındaki hocanın en büyük eksisi ise genç oyunculara fazla yönelmemesi.
HÜSEYİN EROĞLU FUTBOLCU FABRİKASI
Altınordu'yu 3. Lig'den alan Hüseyin Eroğlu iki şampiyonlukla 1. Lig'e taşıdı. Eroğlu, hemen her sezon altyapıdan çıkarttığı bir oyuncuyu parlattı. Eğer yönetim, altyapıda yıllardır beklenen atılımı yapıp, gençleri A takıma kazandırmaya öncelik verirse, 1 numaralı aday Hüseyin hoca olur. 47 yaşındaki teknik adamın zayıf noktası ise hem Süper Lig tecrübesi olmaması hem de yıllardır ilk hedefi şampiyonluk olmayan bir takımda çalışması.
TAYFUN KORKUT TEK HOCA İKİ EKOL
Almanya doğumlu olan Tayfun Korkut, 1995-2000 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. Daha sonra 1.5 sezon Beşiktaş, yarım sezon da Gençlerbirliği macerası yaşadı.