Alpaslan Öztürk taraftarı ikiye böldü
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in devrede olduğu Alpaslan Öztürk, Göztepe taraftarını ikiye böldü. Hedefleri hakkında konuşan Alpaslan'ın, "İleriye dönük planlarım var. Büyük kulüplerde oynamak isterim, sonra hedefim Avrupa" ifadeleri Göztepeli futbolseverlerin tepkisini çekti.Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün açıklamaları taraftarı ikiye böldü. Hedefleri hakkında konuşan Alpaslan'ın, "İleriye dönük planlarım var. Büyük kulüplerde oynamak isterim, sonra hedefim Avrupa" ifadeleri Göztepeli futbolseverlerin tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük kısmı sosyal medya üzerinden Alpaslan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Göztepeliler, Alpaslan'ın kulübün değerini bilmediğini savundu. Taraftarlar, "Göztepe zaten büyük bir camia. Burada durmak istemeyeni zorla tutmayız. İstanbul sevdası olanla yola devam edilmemeli" şeklinde mesajlar gönderdi.
3 GOLÜ VAR
Bazı taraftarlar ise, Alpaslan'ın profesyonel futbol yaşantısı olduğunu ve başka kulüplere gitmek istemesini doğal karşıladıklarını bildirdi. Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in devrede olduğu iddia edildi. Kulüplerin sezon sonunda Başkan Mehmet Sepil'le masaya oturmaya hazırlandığı vurgulandı. Asıl mevkisi orta saha olan 26 yaşındaki oyuncu özellikle bu sezon stoperde görev yaptı. Süper Lig'de 18 karşılaşmaya çıkan Alpaslan 1308 dakika sahada kalıp 3 kez fileleri sarstı.
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