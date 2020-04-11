Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oldu!
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istenen sonuçları alamayan ve teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem maddesi yeni teknik adamın kim olacağı. Sarı lacivertlilerde teknik direktörlük için sezon sonu futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu'nun da ismi geçerken tecrübeli isim için yeni bir formülün bulunduğu iddia edildi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.
Yerli-yabancı birçok teknik adamla ismi anılan sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük koltuğu için ismi geçen adaylardan biri olan Emre Belözoğlu için yeni bir formül bulundu.
Fenerbahçe yönetimi, şimdiye dek Türkiye'de görülmemiş bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Emre Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor. İşte Hürriyet'te yer alan haberin detayları...
İKİ GÖREVİ BİRLİKTE YAPACAK
Fenerbahçe'de bu sezon kaptanlık yapan, futbolu bırakacağını net olarak açıklamasa bile kurduğu cümlelerde emekli olacağının sinyallerini veren Emre Belözoğlu, gelecek sezon idari menajerlik ve sportif direktörlüğü bir arada yapacak. İki görevin harmanlanmış bir modelini üstelenecek olan Emre, büyük bir sorumluluğun altına imza atacak.
Milan'da Paolo Maldini, Benfica'da Rui Costa, Ajax'ta Van der Sar ve Marc Overmars, efsane oldukları kulüplerine sportif direktör olarak hizmet verirken, Emre de bu akımın Türkiye'deki temsilcisi olacak.
Avrupa'daki örnekleri gibi kulübede oturmayıp protokol veya kulübe arkasındaki tribünde maçları takip etmesi beklenen Emre, her türlü sorumluluğu da sırtlayacak.
Futbolun içinden geldiği için her soruna vakıf olan ve tecrübesi sayesinde dünyada vitrini olan yıldız isim, yepyeni bir anlayışla takımda futbolcular ve yönetim arasında köprü olacak.
Belözoğlu, hem futbolcuların dilinden anlayan bir ağabey hem de transferde tek yetkili isim olarak F.Bahçe'ye hizmet verecek.
Aziz Yıldırım döneminde Terraneo, Ali Koç döneminde ise Damien Comolli ile sportif direktörlükte hüsran yaşayan Fenerbahçe, bu acı tecrübelerin ardından tek çıkışı, 'kulübün evladı' olarak görülen ve sarı lacivertlilerde efsane olmuş bir isimde görüyor.
Bu konuda kararlı olan yöneticilerin, Emre'ye fikirlerini ilettikleri de gelen haberler arasında. Camiaya hizmet için her görevi almaya hazır olduğunu söyleyen 39 yaşındaki futbolcunun da bu konuya sıcak baktığı ve yeni görevi için şimdiden çalışmalara başladığı konuşuluyor.
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