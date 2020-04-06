Fenerbahçe'nin transfer hedefi belli oldu: Stoper, sol bek ve kanat oyuncuları...
Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe'de, gözler gelecek yaz transfer dönemine döndü. Yönetim, kadroya 3 üst düzey isim kazandırmayı düşünüyor. Hedefteki bölgeler stoper, sol bek ve kanat oyuncuları...
Bu sezon şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, artık gelecek sezonun planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler bu çerçevede üç önemli takviye düşünüyor.
OMURGA SAĞLAM
Milliyet'in haberine göre; Kaleci Altay, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Max Kruse ve Vedat Muriç'ten oluşan takım omurgasının iyi olduğu düşünülüyor. Ancak buradaki temel sıkıntı iyi kanat oyuncuları, sol bek ve gerçek bir stoper olmamasıydı. Özellikle sol bek alınamaması ve Hasan Ali'nin sakatlığı ciddi sıkıntı yarattı. Devre arasında da federasyon limitlerine uymak için Victor Moses ile Zanka gönderilince kanat ve savunma zayıfladı. Eğer bu iki isim takımda kalabilseydi, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki şansının daha fazla olacağı düşünülüyor. Ayrıca sol bek eksikliği de hep hissedildi.Sol bek, stoper ve kanat...
3 ÜST DÜZEY OYUNCU ŞART
Bu nedenle gelecek sezon doğrudan takıma katkı sağlayacak sol bek, stoper ve kanat oyuncusu üzerine çalışmalar yoğunlaştı. Bunun yanı sıra yedek kulübesi de önemli. Takımdan ayrılacak isimler belli olduktan sonra alternatif oyuncular da takıma katılacak. Ancak öncelik üst düzey üç ismin takıma katılması yönünde.
MURİÇ KONUSU
Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in durumu da merak ediliyor. Son olarak İtalya'da Lazio'nun devreye girdiği Vedat Muriç'in satışı söz konusu olabilir. Eğer Lazio ya da herhangi bir Avrupa kulübü; sarı-lacivertlilerin istediği 20 milyon euro miktarına çıkabilirse Kosovalı futbolcu satılacak ve iyi bir golcü alınacak. Aksi taktirde Muriç takımda kalacak.
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