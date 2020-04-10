10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Türk kulüplerine büyük şok! 600 milyon TL...

Türk kulüplerine büyük şok! 600 milyon TL...

SPOR
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
ABONE OL
TÜRK KULÜPLERİNE BÜYÜK ŞOK! 600 MİLYON TL...

Koronavirüs nedeniyle liglere zorunlu olarak ara verilmesi sonrası ne yapacağı merakla beklenen Digiturk yönetiminin, maçlar başlayana dek para ödemesi yapmayacağını açıklaması  ve 1. Lig kulüplerinde şok etkisi yarattı.

Anlaşma gereği yayıncı kuruluşun nisan, mayıs ve haziran aylarında Türkiye Futbol Federasyonu'na () 200'er milyon TL'den toplam 600 milyon TL ödeme yapması gerekiyor.

Liglerin en büyük gelir kaynağı konumundaki yayın ücretlerinin kesintiye uğraması kulüplerin futbolcu, teknik adam, personel ve diğer ödemelerini yapamayacağı anlamına geliyor. TFF yönetimi, kulüplerin daha da zor duruma düşmemeleri adına Digiturk yetkilileri ile görüşmelerini sürdürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA