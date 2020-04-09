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Son dakika: A Milli Takım oyuncusu Yunus Mallı karantinada

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Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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A MİLLİ TAKIM OYUNCUSU KARANTİNAYA ALINDI!

Son dakika: Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü spor dünyasında da derinden hissedildi. 'da forma giyen milli futbolcumuz 'nın da karantina da olduğu öğrenildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.

Fischer'in, 'ya yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.

Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.

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