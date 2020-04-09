Son dakika: A Milli Takım oyuncusu Yunus Mallı karantinada
Son dakika: Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü spor dünyasında da derinden hissedildi. Almanya'da forma giyen milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın da karantina da olduğu öğrenildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.
Fischer'in, Yunus Mallı'ya yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.
Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Corona virüsü yenen Rüştü Reçber'den ilk açıklama geldi
- Sergen Yalçın yönetimden Kevin Bua'yı istedi
- Fenerbahçe'de Nabil Dirar 'feda' dedi
- TBF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
- Galatasaray'a bir güzel haber daha! Taburcu oldu
- UEFA'dan önemli karar! Formatta değişiklik olacak
- İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek birbirinden önemli yıldızlar
- Dumlupınar virüsle mücadelede yaşadıklarını anlattı
- Ronaldo ve Real Madrid'in yolları yeniden birleşiyor!
- Almanya'dan korkutan iddia: 2021'e kadar...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!
- Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı
- Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları
- A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- 2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- 9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Evde bakım maaş yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?
- EBA TV canlı izle: 9 Nisan İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın linkleri! 6-10 Nisan ders programı
- Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri