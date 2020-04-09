Galatasaraylı Luyindama için İngiliz takımları yarışıyor

Birçok Premier Lig ekibinin transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Galatasaraylı Luyindama için özellikle Aston Villa ve Wolverhampton'ın büyük bir rekabet içinde oldukları belirtildi.

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, sezonun büyük bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçırmış olsa da yaz döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi olacağa benziyor.

Wolverhampton, Everton, Bournemouth ve Aston Villa gibi ekiplerin kadrosuna katmak istediği Luyindama için ciddi bir transfer yarışı olduğu belirtiliyor.

Bu noktada Aston Villa ile Wolverhampton'ı ön plana çıkaran BirminghamLive, Aston Villa'nın rakibini bu transferde alt edebilmesi için 'mega', oldukça yüksek bir teklifte bulunması gerektiğini aktardı.

Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu satmak istemediğine de yer verilirken bunun da gelecek tekliflerin çok daha yüksek olmasını sağlayacağı düşünülüyor.

Oyuncunun sakatlık sürecine de değinilirken Fanatik'in haberini referans göstererek Luyindama'nın antrenmanlara döndüğü ve ligin askıda olduğu dönemde kondisyonunu toparlamasının beklendiği aktarıldı.