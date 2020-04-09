Ronaldo ve Real Madrid'in yolları yeniden birleşiyor!

Ronaldo ve Real Madrid'in yolları yeniden birleşecek mi? Transfer borsası bu haberle çalkalandı. İspanyol ekibinin Ronaldo'dan sonra yüzü gülmedi. Golcü oyuncunun da Real'e dönmek için açık kapı bıraktığı iddia edildi.

Transferde hareketli günler yaşanırken, bugün gündeme düşen bir haber epey ilgi çekti. Real Madrid'den ayrılıp Juventus'un yolunu tutan Ronaldo'nun tekrar geri dönebileceği konuşulmaya başlandı.

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Lille orta saha oyuncusu Jose Fonte, Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Talk Sport'a konuşan Fonte, "Ronaldo Madrid'i, Madrid Ronaldo'yu seviyor. Her zaman geri dönüş için bir açık kapı bıraktı. Bu gerçekleşirse şaşırmam" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Real Madrid'den Juventus'a 100 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Tecrübeli yıldız, Juventus formasıyla 53 golün altına imzasını attı.