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Ronaldo ve Real Madrid'in yolları yeniden birleşiyor!

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Giriş Tarihi: 09.04.2020
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RONALDO VE REAL MADRİD'İN YOLLARI YENİDEN BİRLEŞİYOR!

Ronaldo ve 'in yolları yeniden birleşecek mi? borsası bu haberle çalkalandı. İspanyol ekibinin Ronaldo'dan sonra yüzü gülmedi. Golcü oyuncunun da Real'e dönmek için açık kapı bıraktığı iddia edildi.

Transferde hareketli günler yaşanırken, bugün gündeme düşen bir haber epey ilgi çekti. 'den ayrılıp 'un yolunu tutan Ronaldo'nun tekrar geri dönebileceği konuşulmaya başlandı.

Portekiz Milli Takımı'nda ile birlikte forma giyen Lille orta saha oyuncusu , Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Talk Sport'a konuşan Fonte, "Ronaldo Madrid'i, Madrid Ronaldo'yu seviyor. Her zaman geri dönüş için bir açık kapı bıraktı. Bu gerçekleşirse şaşırmam" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Real Madrid'den Juventus'a 100 Milyon Euro karşılığında olmuştu. Tecrübeli yıldız, Juventus formasıyla 53 golün altına imzasını attı.

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