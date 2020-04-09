Sergen Yalçın yönetimden Kevin Bua'yı istedi

Lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Sergen Yalçın, gelecek sezon için oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Tecrübeli hoca, Basel'de forma giyen sol kanat oyuncusu Kevin Bua'yı çok beğendi.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Dünyada yaşanan salgın nedeniyle görüşmelerin yüz yüze yapılmamasının ardından, Sergen Yalçın'ın evde izlediği videolar üzerinden yaptığı değerlendirmelerle transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi: Kevin Bua.

SERGEN YALÇIN'IN İLGİSİNİ ÇEKTİ

İsviçre Ligi'nde 19 karşılaşmada 4 gol ve 6 asist, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 3 gol ve 2 asist yapan 26 yaşındaki İspanyol asıllı oyuncunun Sergen Yalçın'ın oldukça ilgisini çektiği bildirildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTECEK

Elneny'nin eski takımı olan Basel'in bu tarz oyuncuların yetişmesinde ciddi payı olduğunu bilen Yalçın'ın, Bua'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasının bir fırsat oluşturduğunu ve bu transferin değerlendirilmesini istediği de gelen bilgiler arasında.

YÖNETİME GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRDİ

Yönetim şimdi bu transferin imza parası ödenmeden bitirilmesi için çalışıyor. Sergen'in bir kanatta Bua diğer kanatta da Lucas Andersen gibi gol ve asist katkısı yapabilen iki oyuncunun transfer edilmesi durumunda gelecek sezon için umutlanabileceğini söylediği de bildirildi.

213 MAÇ-48 GOL 51 ASİST

Kartal'ın transfer listesine dahil olan Kevin Bua, kulüp kariyerinde bugüne kadar 213 resmi maçta forma giydi. 48 gol atan, 51 de asist yapan yıldız oyuncu toplamda 99 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Bua, 2019-20 sezonunda yaşadığı sakatlıklardan dolayı 54 gün yeşil sahalardan uzak kalırken, toplam 8 resmi maçta forma giyemedi