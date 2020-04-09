Son dakika: Galatasaray yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Son dakika...Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, corona virüsü yendiğini ve sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, corona virüsü tedavisinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Recevik, tedavisinin 22 gün sürdüğünü ve karantinadan sonra yeniden sağlığına kavuştuğunu ifade etti.
Mahmet Recevik'in açıklaması şu şekilde:
Sevgili dostlar, 22 günlük tedavi ve karantinadan sonra iyileştim, sağlığıma kavuştum şükürler olsun. Bu süreçde arayan soran herkese teşekkür ederim.Bütün dünya insanlarına acil şifalar diliyorum.Hepimize geçmiş olsun. Bu süreçde beni arayan Sayın Başkanım Mustafa Cengiz, değerli hocam Fatih Terim ve yönetici arkadaşlarıma, tribün kardeşlerime, UltrAslan'ın bütün aslanlarına ve doktorum Ayşe Fidan Baturalp'e çok teşekkür ederim. Minnettarım herkese." dedi.
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