09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaray yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Son dakika: Galatasaray yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
GALATASARAY'A BİR GÜZEL HABER DAHA! TABURCU OLDU

Son dakika...Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi , corona virüsü yendiğini ve sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi , corona virüsü tedavisinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Recevik, tedavisinin 22 gün sürdüğünü ve karantinadan sonra yeniden sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Mahmet Recevik'in açıklaması şu şekilde:
Sevgili dostlar, 22 günlük tedavi ve karantinadan sonra iyileştim, sağlığıma kavuştum şükürler olsun. Bu süreçde arayan soran herkese teşekkür ederim.Bütün dünya insanlarına acil şifalar diliyorum.Hepimize geçmiş olsun. Bu süreçde beni arayan Sayın Başkanım , değerli hocam ve yönetici arkadaşlarıma, tribün kardeşlerime, UltrAslan'ın bütün aslanlarına ve doktorum Ayşe Fidan Baturalp'e çok teşekkür ederim. Minnettarım herkese." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA