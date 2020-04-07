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Sunderland oyuncularını ücretsiz izne gönderdi

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Giriş Tarihi: 07.04.2020
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SUNDERLAND OYUNCULARINI ÜCRETSİZ İZNE GÖNDERDİ

3. Futbol Ligi (League One) ekiplerinden , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bütün oyuncularını ücretsiz izne çıkardı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "A takım oyuncuları, sözleşmeli akademi oyuncuları ve çalışanlarımızın çoğu koronavirüsün etkileri nedeniyle ücretsiz izne çıkarılmıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, birkaç çalışanın ve teknik direktör Phil Parkinson'un işlerine evinden devam edeceği duyuruldu.

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