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Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

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Giriş Tarihi: 07.04.2020
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CANER ERKİN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR MU? MENAJERİ AÇIKLADI

'ta uzun yıllardır forma giyen hakkında iddiaları gündeme geliyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli oyuncunun eski takımına geri döneceği iddia ediliyordu. Caner Erkin Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Menajeri söylentilere son noktayı koydu.

'ta forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. adı son dönemde ile anılan tecrübeli futbolcu adına menajerinden önemli bir açıklama geldi.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Haber Global'in haberine göre; Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Caner Erkin'in durumu ile ilgili menajeri , açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR KULÜPLE..."
Batur Altıparmak, "Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Sezon sonu sözleşmesi biten bir futbolcu hakkında bu tip haberlerin çıkması gayet doğal. Benim bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı." dedi.

Gael Clichy Beşiktaş'a Caner Erkin Fenerbahçe'ye! GAEL CLİCHY BEŞİKTAŞ'A CANER ERKİN FENERBAHÇE'YE!

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