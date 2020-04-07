Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı
Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Caner Erkin hakkında Fenerbahçe iddiaları gündeme geliyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli oyuncunun eski takımına geri döneceği iddia ediliyordu. Caner Erkin Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Menajeri Batur Altıparmak söylentilere son noktayı koydu.
Beşiktaş'ta forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferde adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan tecrübeli futbolcu adına menajerinden önemli bir açıklama geldi.
ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Haber Global'in haberine göre; Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Caner Erkin'in durumu ile ilgili menajeri Batur Altıparmak, açıklamalarda bulundu.
"BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR KULÜPLE..."
Batur Altıparmak, "Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Sezon sonu sözleşmesi biten bir futbolcu hakkında bu tip haberlerin çıkması gayet doğal. Benim bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı." dedi.
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