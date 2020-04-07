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İspanya La Liga devam edecek mi? Başkan açıkladı

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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LA LİGA DEVAM EDECEK Mİ? BAŞKAN AÇIKLADI

İspanya Başkanı , corona virüs nedeniyle ertelenen liglerin geleceği hakkında konuştu. Tebas, yaptığı açıklamada ''Bu sezonu iptal etmeyi hiç düşünmüyoruz. Başlangıç tarihi veya 6 Haziran olacak." dedi.

Avrupa'da corona virüs nedeniyle en çok vaka görülen ülke . En çok ölüm yaşandığı ülkeler sıralamasında ise İtalya'nın ardından ikinci sırada...

Liglerin geleceği belirsizlik içindeyken Başkanı 'tan açıklama geldi. Tebas, bu sezonu bitireceklerini açık bir şekilde belirtti.

Tebas, yaptığı açıklamada ''Bu sezonu iptal etmeyi hiç düşünmüyoruz. Başlangıç tarihi veya 6 Haziran olacak. Ligleri Ağustos'a kadar ertelemek istemiyoruz çünkü böyle yaparsak gelecek sezon da etkilenmiş olacak. Eğer sezon sonuna kadar seyircisiz oynarsak zararımız 350 milyon euro olacak, taraftara açık şekilde oynarsak ise bu zarar 150 milyon euroda kalacak. Herkes para kaybetti. Transfer tarihleri de değişecek, bunu söyleyebilirim.'' diye konuştu.

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