İspanya La Liga devam edecek mi? Başkan açıkladı

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, corona virüs nedeniyle ertelenen liglerin geleceği hakkında konuştu. Tebas, yaptığı açıklamada ''Bu sezonu iptal etmeyi hiç düşünmüyoruz. Başlangıç tarihi 29 Mayıs veya 6 Haziran olacak." dedi.

Avrupa'da corona virüs nedeniyle en çok vaka görülen ülke İtalya. En çok ölüm yaşandığı ülkeler sıralamasında ise İtalya'nın ardından ikinci sırada...

Liglerin geleceği belirsizlik içindeyken La Liga Başkanı Javier Tebas'tan açıklama geldi. Tebas, bu sezonu bitireceklerini açık bir şekilde belirtti.

Tebas, yaptığı açıklamada ''Bu sezonu iptal etmeyi hiç düşünmüyoruz. Başlangıç tarihi 29 Mayıs veya 6 Haziran olacak. Ligleri Ağustos'a kadar ertelemek istemiyoruz çünkü böyle yaparsak gelecek sezon da etkilenmiş olacak. Eğer sezon sonuna kadar seyircisiz oynarsak zararımız 350 milyon euro olacak, taraftara açık şekilde oynarsak ise bu zarar 150 milyon euroda kalacak. Herkes para kaybetti. Transfer tarihleri de değişecek, bunu söyleyebilirim.'' diye konuştu.