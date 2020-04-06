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Son dakika: Pep Guardiola'nın annesi corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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ÜNLÜ TEKNİK ADAMIN ANNESİ KORONADAN ÖLDÜ

Son dakika haberine göre; teknik direktörü 'nın annesi 82 yaşında korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABERİ: teknik direktörü 'nın annesi 82 yaşında korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat haberine ilişkin Manchester City'den yapılan açıklamada "Manchester City ailesi olarak bugün Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun Barcelona'daki ölümü ile sarsıldık. Corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Dolors Sala Carrio 82 yaşındaydı. Manchester City olarak Pep Guardiola'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi ve sempatimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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