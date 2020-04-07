Son dakika: Corona virüsü yenen Abdürrahim Albayrak'ın son test sonucu negatif çıktı
Son dakika...Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından Abdürrahim Albayrak'tan da güzel haber geldi. Corona virüse (Koronavirüs) yakalandığı tespit edilen ilk isim Abdürrahim Albayrak olmuştu. 14 gün boyunca hastanede tedavi ve karantina altına alınan Albayrak'ın son testlerinin sonucu de belli oldu. Albayrak'ın son test sonucu negatif çıktı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından Abdürrahim Albayrak'tan da güzel haber geldi. Corona virüse (Koronavirüs) yakalandığı tespit edilen ilk isim Abdürrahim Albayrak olmuştu. 14 gün boyunca hastanede tedavi ve karantina altına alınan Albayrak'ın son testlerinin sonucu de belli oldu.
İYİ HABERLER GELDİ
Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim'le beraber corona virüse yakalandığı tespit edilen Abdürrahim Albayrak'tan iyi haber geldi.
ALBAYRAK'IN SON YAPILAN CORONA VİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Albayrak'ın son yapılan corona virüs testi negatif çıktı. Son olarak önceki hafta Abdürrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da corona virüsü yendiği açıklanmıştı. 3 kişinin corona virüse yakalandığı Albayrak ailesinde Abdürrahim Albayrak'ın ve oğlundan iyi haber gelirken, Şükran Albayrak'la ilgili henüz bir gelişme yok.
Galatasaray'da ise corona virüs teşhisi konan 3 isimden 2'si olan Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay, virüsten kurtulmuş oldu. Tedavisi evde devam eden Fatih Terim ise henüz yeni test yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı. Terim'in corona virüs teşhisi 23 Mart'ta konmuştu ve bugün 15. günü. Albayrak geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanları ile fotoğraf paylaşmıştı.
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