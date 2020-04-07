Luiz Gustavo'dan dikkat çeken açıklama: İstanbul'da rahatım
Corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Lig'de futbolcular, bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo karantina günleri için İstanbul'da rahat olduğunu söyleyerek, "Kulüp bizim arkamızda. Her türlü desteği verip, kolaylığı sağlıyor" diye konuştu.
Coronavirüsü salgını nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Sambacı, "Ölümler giderek artıyor ve bu da herkesi tedirgin ediyor" dedi.
Gustavo, İstanbul'da rahat olduğunu söyleyerek, "Kulüp bizim arkamızda. Her türlü desteği verip, kolaylığı sağlıyor" diye konuştu.
"ÇOK ÖZLEDİM"
Yıldız futbolcu ayrıca, "Kısa sürede futbolun döneceğine inanıyorum. Oynamayı, taraftarın önüne çıkmayı çok özledim" ifadelerini kullandı.
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