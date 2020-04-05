05 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
ABONE OL
ALBAYRAK'TAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MESAJ

'ın 2. Başkanı corona virüs testinin pozitif sonrası tedavi altına alınmıştı. Durumunun iyiye gitmesinin ardından geçtiğimiz günlerde taburcu olarak şirketindeki özel bir odada karantinaya giren Albayrak,  hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yayımladı.

'ın 2. Başkanı corona virüs testinin pozitif sonrası tedavi altına alınmıştı. Durumunun iyiye gitmesinin ardından geçtiğimiz günlerde taburcu olarak şirketindeki özel bir odada karantinaya giren Albayrak, hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yayımladı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Tedavisinde kendisine yardımcı olan sağlık çalışanlarıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Albayrak, paylaşımına, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." notunu düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA