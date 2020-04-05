Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak corona virüs testinin pozitif sonrası tedavi altına alınmıştı. Durumunun iyiye gitmesinin ardından geçtiğimiz günlerde taburcu olarak şirketindeki özel bir odada karantinaya giren Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak corona virüs testinin pozitif sonrası tedavi altına alınmıştı. Durumunun iyiye gitmesinin ardından geçtiğimiz günlerde taburcu olarak şirketindeki özel bir odada karantinaya giren Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yayımladı.

En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. pic.twitter.com/yvBxZhz0yC — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) April 5, 2020

"ALLAH RAZI OLSUN"

Tedavisinde kendisine yardımcı olan sağlık çalışanlarıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Albayrak, paylaşımına, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." notunu düştü.