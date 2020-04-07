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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inanıyorum

SPOR
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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BAKAN KASAPOĞLU: İRTİFA KAYBINA NEDEN OLMAYACAĞINA İNANIYORUM

Son dakika... ve , koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi.

ve Mehmet Muharrem , koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almış sporcularla 'video konferans' yoluyla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi.

Süper Lig ne zaman başlayacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU AÇIKLADI

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