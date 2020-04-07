Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inanıyorum
Son dakika...Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almış sporcularla 'video konferans' yoluyla bir araya geldi.
Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi.
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