06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'dan önemli karar! 2 Mayıs'a kadar izin verildi

Trabzonspor'dan önemli karar! 2 Mayıs'a kadar izin verildi

SPOR
Giriş Tarihi: 06.04.2020
ABONE OL
TRABZONSPOR'DAN ÖNEMLİ KARAR!

'da A takım futbolcularına 2 Mayıs tarihine kadar izin verildi. Öte yandan Sörloth ve Erce'nin de özel izinle kentten ayrıldığı açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre A takım futbolcularına 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verildi. Kulübün resmi sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:



" A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir. Oyuncularımızdan Alexander Sörloth, Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler ise Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncularımız, 15-20 Nisan tarihleri arasında Trabzon'a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklardır. Tüm futbolcularımız 2 Mayıs Cuma gününe kadar izinli olup çalışmalarını teknik heyetimiz tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdüreceklerdir. Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü 15.00'te 'nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA