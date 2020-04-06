Hollanda futbolunda önemli karar!
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileri sebebiyle amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.
Bu nedenle oluşturulan yardım fonuna Hollanda Milli Takımı oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon avro bağış yaptığı duyuruldu.
Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Cristiano Ronaldo satılığa çıktı!
- Fenerbahçe'nin Patrick için yaptığı teklif ortaya çıktı
- Trabzonsporlu futbolcular hünerlerini sergiledi
- Sergen Yalçın onu özel olarak takip ediyor!
- Beşiktaş'tan flaş karar! Takım ikiye bölündü
- Şenol Güneş: Kazanan taraf yine biz olacağız
- Merih Demiral İtalya'ya damgasını vurdu
- Hamzaoğlu ligin geleceği hakkında net konuştu
- Corona virüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
- Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 yerleştirme sonuçları ve taban puanları açıklandı mı? Sağlık atamaları ne zaman?
- Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...
- SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...
- Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?
- Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler
- Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?
- Milyonlar için müjde! 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Başvuru nasıl yapılıyor? e Devlet sosyal yardım sorgulama
- Emekli ikramiye ödemeleri başlıyor! 2020 SGK SSK Bağkur emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- İşsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır?
- EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA şifremi unuttum yeni şifresi nasıl alınır? İşte eba.gov.tr giriş bilgileri
- e Devlet PTT Maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? EPTTAVM maske formu...