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Hollanda futbolunda önemli karar!

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Giriş Tarihi: 06.04.2020
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HOLLANDA FUTBOLUNDA ÖNEMLİ KARAR!

Kraliyet Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileri sebebiyle amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.

Bu nedenle oluşturulan yardım fonuna oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon avro bağış yaptığı duyuruldu.

Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.

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