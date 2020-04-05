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Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi! Anlaşmaya varıldı

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Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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GALATASARAY O TRANSFERİ BİTİRDİ!

, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı için harekete geçti. 'in bankoları arasında yer alan yıldız futbolcunun 1 yıl daha kiralanması için İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldı. Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

'a müjdeli haber 'dan geldi. Bu sezon geride kalan maçlarda teknik direktör 'in en çok beğendiği ve güvendiği isimlerden birisi de Lemina'ydı. Gabonlu futbolcu, karın ağrıları nedeniyle lige sorunlu bir başlangıç yapsa da idman ve maç eksiğini kapattıktan sonra takımda kendisini hissettirmeye başladı.

Corona virüsü tehlikesi nedeniyle liglerin ara verildiği ortamda Fatih Terim, Lemina için Southampton ile bir görüşme yapılmasını istedi. Bunun üzerine yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, orta sahada Michael Seri ile muhafız görevi gören ve hücuma da tam destek veren Lemina'yı aynı şartlarda bir yıl daha kiralamak istediklerini bildirdi.

1 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ
Takvim'de yer alan habere göre 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Southampton'la yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. Eğer imzalar atılırsa Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Oyuncu da yıllık 2 milyon euro almaya devam edecek. Ayrıca sezon sonundaki 16 milyon euro'luk kiralama bedeli de sözleşmede yazmaya devam edecek.

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