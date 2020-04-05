Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi! Anlaşmaya varıldı
Galatasaray, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina için harekete geçti. Fatih Terim'in bankoları arasında yer alan yıldız futbolcunun 1 yıl daha kiralanması için İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldı. Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
Galatasaray'a müjdeli haber Mario Lemina'dan geldi. Bu sezon geride kalan maçlarda teknik direktör Fatih Terim'in en çok beğendiği ve güvendiği isimlerden birisi de Lemina'ydı. Gabonlu futbolcu, karın ağrıları nedeniyle lige sorunlu bir başlangıç yapsa da idman ve maç eksiğini kapattıktan sonra takımda kendisini hissettirmeye başladı.
Corona virüsü tehlikesi nedeniyle liglerin ara verildiği ortamda Fatih Terim, Lemina için Southampton ile bir görüşme yapılmasını istedi. Bunun üzerine yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, orta sahada Michael Seri ile muhafız görevi gören ve hücuma da tam destek veren Lemina'yı aynı şartlarda bir yıl daha kiralamak istediklerini bildirdi.
1 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ
Takvim'de yer alan habere göre 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Southampton'la yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. Eğer imzalar atılırsa Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
Oyuncu da yıllık 2 milyon euro almaya devam edecek. Ayrıca sezon sonundaki 16 milyon euro'luk kiralama bedeli de sözleşmede yazmaya devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- UEFA ile Belçika arasında savaş: Hakkınız yok
- Galatasaray'a iki müjde birden!
- Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!
- Benfica Uğurcan Çakır için devreye girdi
- Fenerbahçe'de önemli gelişme! Ayrılabilir
- Fenerbahçe'de kritik Mehmet Ekici gelişmesi!
- Fatih Terim öğrencileriyle hasret giderdi!
- Beşiktaş'ın transfer rotası belli oldu
- Fenerbahçe'de yönetimin asıl planı belli oldu!
- Beşiktaş'tan flaş karar! 4 oyuncuya izin çıktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?