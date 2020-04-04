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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizi! Açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TA DORUKHAN KRİZİ! AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Torunoğulları, futbolcuları hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak oyuncunun menajerine tepki gösterdi.

Torunoğulları, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbolcumuz hakkında son günlerde kamuoyunu meşgul eden haber ve açıklamalar nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur. Futbolcumuz ile sözleşmemizin bitmesine neredeyse 1,5 yıl varken, özellikle ülke olarak böyle zor dönemlerden geçerken yapılan haberleri ve verilen demeçleri manidar bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte tek düşüncemiz ağır bir sakatlık yaşayan futbolcumuzun bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatması ve hazır bir şekilde tekrar formamızı ve milli formayı terletmesidir." ifadelerini kullandı.

"Futbolcumuzun menajeri olduğunu iddia eden Necdet Ergezen'in hiçbir etiğe uygun olmayan şekilde yaptığı açıklamalar tamamen asılsızdır." diyen Torunoğulları, şunları kaydetti:

"Kulübümüzü temsilen kimse kendisi ile görüşme gerçekleştirmemiştir. Yaptığı açıklamalar futbolcumuz Dorukhan'ı da zor durumda bırakmış, genç bir futbolcuyu kişisel reklamı uğruna kamuoyunun önünde zor durumda bırakmıştır. Futbol ekonomisi dünya genelinde sıkıntılı bir durumdayken, kulübümüzün de ekonomik durumu herkesin malumuyken, kamuoyuna açıklama yaparak bir baskı düzeni oluşturup asırlık çınar kulübümüze kontrat dayatmaya çalışmak ancak eski düzenin sürdüğüne inanan bir menajerin yapacağı iştir. Kendileri bu durumu alışkanlık haline getirmiş ve sistemi bu şekilde kurmuş olsa da bizim böyle bir çalışma sistemimiz olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Dorukhan'ın kulübümüze ve milli takıma uzun yıllar hizmet vereceğine inanıyorum."

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün manejeri Necdet Ergezen'den olay yaratan paylaşım! BEŞİKTAŞLI DORUKHAN TOKÖZ'ÜN MANEJERİ NECDET ERGEZEN'DEN OLAY YARATAN PAYLAŞIM!

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