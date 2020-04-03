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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün manejeri Necdet Ergezen'den olay yaratan paylaşım!

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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TOKÖZ'ÜN MANEJERİ ERGEZEN'DEN OLAY YARATAN PAYLAŞIM!

Beşiktaş'ın sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından ayrı kalan 'ün menajerinden, sosyal medyada olay yaratan bir paylaşım geldi. Toköz'ün menajeri , sözleşme uzatıldığı iddialarını yalanladı ve Beşiktaş ile görüşmediklerini duyurdu.

Beşiktaş ile sözleşmesi uzatıldığı iddia edilen ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri , Dorukhan'ın sözleşmesinin uzatıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ergezen şu ifadeleri kullandı...
Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz gelmemiştir."

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