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Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan ve Miha Zajc gelişmesi

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Giriş Tarihi: 05.04.2020
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Ekonomik anlamda rahatlamak adına ’i, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen ’de iki oyuncu daha izin çıkabilir. Bu isimler ve . Bu kararın yeni teknik adamın belli olmasından sonra şekillenmesi bekleniyor.

Ekonomik anlamda rahatlamak adına 'i, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen 'de iki oyuncu daha, kulübe gelir anlamında fayda sağlayacaklar listesinde bulunuyor.

Kulübün kasasını doldurmak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemek isteyen Sarı- Lacivertliler'de yönetim, Zajc ve 'a da teklif gelmesi halinde bunları geri çevirmek istemiyor.

Zajc için 8 milyon Euro, Ozan için de 12 milyon Euro'luk bonservis bedellerinin konuşulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

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