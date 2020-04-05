Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan ve Miha Zajc gelişmesi
Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muriç’i, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe’de iki oyuncu daha izin çıkabilir. Bu isimler Ozan Tufan ve Miha Zajc. Bu kararın yeni teknik adamın belli olmasından sonra şekillenmesi bekleniyor.
Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muriç'i, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe'de iki oyuncu daha, kulübe gelir anlamında fayda sağlayacaklar listesinde bulunuyor.
Kulübün kasasını doldurmak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemek isteyen Sarı- Lacivertliler'de yönetim, Zajc ve Ozan Tufan'a da teklif gelmesi halinde bunları geri çevirmek istemiyor.
Zajc için 8 milyon Euro, Ozan için de 12 milyon Euro'luk bonservis bedellerinin konuşulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
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