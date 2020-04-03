Fenerbahçe'de dikkat çeken teknik direktör gelişmesi
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra teknik direktörlük için birçok ismin adı ön plana çıkıyor. Sarı lacivertli yöneticiler, lige verilen bu arada temaslarını oldukça hızlandırdı. Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Marcelino, “İlk kez İspanya dışına çıkmaya hazırım. Heyecan verici teklifler var” dedi.
Sarı-Lacivertliler'de teknik adam belirsizliği sürüyor. Birçok isimle temas kurulsa da koronavirüs salgınının da etkisiyle henüz kimseyle anlaşma sağlanmadı.
"İLK KEZ YURT DIŞINDA ÇALIŞMA OLASILIĞIM VAR"
Adı Fenerbahçe ile anılan hocalardan biri de Marcelino. Şu anda boşta olan İspanyol teknik adam, geleceğiyle ilgili konuştu. Daha önce hiç ülkesi dışında çalışmadığını hatırlatan Marcelino, "İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var. Yeni sezonda iyi bir projede yer almak istiyorum. Heyecan verici teklifler var ve yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
İTALYA VE İNGİLTERE'DE ONUN PEŞİNDE
İspanyol basını, Marcelino ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini ayrıca İtalya ve İngiltere'den de başarılı teknik adama talip çıkabileceğini yazdı.
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