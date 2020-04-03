03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'de dikkat çeken teknik direktör gelişmesi

Fenerbahçe'de dikkat çeken teknik direktör gelişmesi

SPOR
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
ABONE OL
FENERBAHÇE'DE DİKKAT ÇEKEN TEKNİK DİREKTÖR GELİŞMESİ

'de 'dan sonra teknik direktörlük için birçok ismin adı ön plana çıkıyor. Sarı lacivertli yöneticiler, lige verilen bu arada temaslarını oldukça hızlandırdı. Adı Fenerbahçe ile anılan Marcelino, “İlk kez İspanya dışına çıkmaya hazırım. Heyecan verici teklifler var” dedi.

Sarı-Lacivertliler'de teknik adam belirsizliği sürüyor. Birçok isimle temas kurulsa da koronavirüs salgınının da etkisiyle henüz kimseyle anlaşma sağlanmadı.

"İLK KEZ YURT DIŞINDA ÇALIŞMA OLASILIĞIM VAR"
Adı ile anılan hocalardan biri de Marcelino. Şu anda boşta olan İspanyol teknik adam, geleceğiyle ilgili konuştu. Daha önce hiç ülkesi dışında çalışmadığını hatırlatan Marcelino, "İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var. Yeni sezonda iyi bir projede yer almak istiyorum. Heyecan verici teklifler var ve yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

İTALYA VE İNGİLTERE'DE ONUN PEŞİNDE
İspanyol basını, Marcelino ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini ayrıca İtalya ve İngiltere'den de başarılı teknik adama talip çıkabileceğini yazdı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki o isimler FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK? İŞTE LİSTEDEKİ O İSİMLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA