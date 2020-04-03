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Kulüpler Birliği video konferans ile toplanacak

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Giriş Tarihi: 03.04.2020
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KULÜPLER BİRLİĞİ VİDEO KONFERANS İLE TOPLANACAK

Kulüpler Birliği Vakfı, gündeme dair konuları görüşmek amacıyla yarın video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.

Kulüpler Birliği Vakfın'dan yapılan açıklamada kulüp başkanları yarın 14.00'te video konferans yöntemiyle görüşlerini aktaracak. Kulüpler Birliği Başkanı 'in 'den katılacağı toplantıda gündeme dair konular ele alınacak.

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