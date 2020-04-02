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Vedat Muriç kararını verdi: Öncelik İtalya

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Giriş Tarihi: 02.04.2020
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VEDAT MURİÇ KARARINI VERDİ: ÖNCELİK İTALYA

Fenerbahçe Yönetimi’nin bonservisini 20 milyon Euro (146 milyon TL) olarak belirlediği ile ilgili en net açıklama menajeri Haluk Canatar’dan geldi. Canatar, "Vedat Muriç’in önceliği . Kendisi Kosova vatandaşı ve Arnavut kökenli. İtalya ile Arnavutluk arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu son günlerde bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yönetimi'nin bonservisini 20 milyon Euro (146 milyon TL) olarak belirlediği ile ilgili en net açıklama menajeri Haluk Canatar'dan geldi. Canatar, oyuncusunun geleceği hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Lazio ve Napoli'yle ilgili soruları yanıtlayan menajer Canatar, "Şu aşamada bunu ne yalanlayabilirim ne de doğrulayabilirim. Birkaç kulübün ilgisinin olduğu ve görüşmeler yapıldığını söyleyebilirim" dedi.

Haluk Canatar, İngiliz takımlarının da 25 yaşındaki forvetle ilgilendiğini belirterek şunları söyledi: Vedat Muriç'in önceliği . Kendisi Kosova vatandaşı ve Arnavut kökenli. İtalya ile Arnavutluk arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu son günlerde bir kez daha gördük. İtalya'yı istemesinde bu kültürel yakınlığın etkisi var.

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