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Galatasaray Oğulcan Çağlayan ile söz kesti

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Giriş Tarihi: 02.04.2020
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GALATASARAY OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLE SÖZ KESTİ

Galatasaray ekiplerinden ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek Oğulcan Çağlayan ile ilgileniyor.

Abdürrahim Albayrak, Fatih terim ve Yusuf Günay'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşanan Galatasaray'da üç ismin de hastaneden taburcu olmasıyla birlikte hayat normal akışına dönerken, yeni sezonun planlaması için de start verildi.

Hürriyet'in haberine göre: hücum hattını yerli bir golcü ile takviye etmek isteyen sarı kırmızılıların, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaştığı öğrenildi.

Yeşil mavili ekip ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki futbolcunun yeni sezondan itibaren Galatasaray forması giyeceği belirtildi.

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