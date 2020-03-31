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Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri o iddialara yanıt verdi

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Giriş Tarihi: 01.04.2020
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VEDAT MURİÇ FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

'nin Kosovalı santrforu , 'de son iki sezondur gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Vedat Muriç'in Fenerbahçe'deki geleceği tartışılırken oyuncunun menajeri Haluk Canatar önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Canatar, Lazio ve iddialarıyla ilgili, "Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz ancak Vedat'ın önceliğinin 'da oynamak olacağını söyleyebilirim" dedi.

'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi 'de son 2 sezondur gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine taktı.

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