Vedat Muriç Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri o iddialara yanıt verdi
Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muriç, Süper Lig'de son iki sezondur gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Vedat Muriç'in Fenerbahçe'deki geleceği tartışılırken oyuncunun menajeri Haluk Canatar önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Canatar, Lazio ve Napoli iddialarıyla ilgili, "Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz ancak Vedat'ın önceliğinin İtalya'da oynamak olacağını söyleyebilirim" dedi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi Süper Lig'de son 2 sezondur gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine taktı.
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