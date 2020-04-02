Lorius Karius'un taliplileri her geçen gün artıyor

Beşiktaş'ın sezon sonu yollarını ayıracağı Alman kaleci Karius'un taliplileri her geçen gün artıyor. Genç kaleciye son olarak Bundesliga ekibi Herta Berlin talip oldu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle değişim rüzgarları devam ediyor. Yeni bir kadro planlaması isteyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, fikirlerini yönetim ile paylaştı.

ALMAN KALECİNİN YENİ ADRESİ İSE ÜLKESİ OLABİLİR

Liverpool'dan kiralık olarak gelen ve 2 sezondur Beşiktaş forması giyen Alman file bekçisi Lorius Karius'un biletinin kesildiği de gelen bilgiler arasında Yediği hatalı gollerle bu sezon taraftarların sık sık eleştirilerine maruz kalan Alman kalecinin yeni adresi ise ülkesi olabilir.

HERTHA BERLİN LORİS KARİUS'U KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Bild'in haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Loris Karius'u kadrosuna katmak istiyor. Alman kalecinin de bu teklife sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında. Herta Berlin, 35 yaşındaki Rune Jarstein'in yerine kaleyi Loris Karius'a emanet etmek ve uzun süreli sözleşme yapmak istiyor. Alman ekibinin, finansal açıdan herhangi bir riski bulunmadığı ifade edildi. Ancak, Hertha Berlin'in dışında İngiliz ekibi West Ham'ın da Karius'u istediği iddia edildi. Önümüzdeki transfer dönemi hem Beşiktaş hem de Karius için bir hayli yoğun geçecek gibi gözüküyor.