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Boks Milli Takımı'nın antrenörü Seyfullah Dumlupınar'dan sevindirici haber

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Giriş Tarihi: 02.04.2020
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BOKS MİLLİ TAKIMI'NIN ANTRENÖRÜ DUMLUPINAR'DAN GÜZEL HABER

, daha önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğu açıklanan antrenörü 'ın, son testinin negatif çıktığını duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Dumlupınar'ın ilk testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, "Bir süredir tedavi gören antrenörümüz 'ın yapılan son testi negatif çıkmıştır. Antrenörümüz en yakın zamanda tedavi olduğu hastaneden taburcu edilecektir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadelesi süren tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalara katılmak için bulunduğu 'den 17 Mart'ta Türkiye'ye dönen milli takımda Seyfullah Dumlupınar'ın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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