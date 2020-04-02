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Son dakika: Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BÜYÜK DESTEK

Son dakika: , Başkan 'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL bağışlama kararı aldığını duyurdu.

ayrıntılar geliyor...

Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlayarak başlattı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor BAŞKAN ERDOĞAN 7 MAAŞINI BAĞIŞLAYARAK BAŞLATTI! MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

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