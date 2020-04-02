Son dakika: Fenerbahçe'den önemli adım! Konukevini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu

Son dakika haberi... Fenerbahçe spor kulübü, corona virüsle mücadele en önde koşan sağlık çalışanları önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe yarımadasında bulunan Konukevini sağlık çalışanlarının hizmetine sunduklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe yarımadasında bulunan Konukevini sağlık çalışanlarının hizmetine sunduklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her adımımızı dayanışmanın gücüne olan inancımız ile atıyoruz. Bu düşüncemiz doğrultusunda ülkemize sorumluluk bilincimilzel kulübümüze ait olan Fenerbahçe yarımadasında bulunan Konukevimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz."