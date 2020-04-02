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Belçika liginin şampiyonu Club Brugge oldu

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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BELÇİKA LİGİNİN ŞAMPİYONU CLUB BRUGGE OLDU

Corona virüsün derinden sarstığı futbolda, ilginç gelişmeler yaşanıyor. Jupiler , corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan ligin sona erdirilmesini ve mevcut durumdaki lider 'ün şampiyon unvanı almasına karar verdi. Ligin mevcut sıralama ile sona ermesine yönelik kararın kısa sürede onaylanması bekleniyor.

'da corona virüs nedeniyle askıya alınan ligin sona erdirilmesine karar verildi.

, ligin şu anki sıralamasıyla tamamlanması ve lider Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi fikrinde anlaştı. Kararın kısa sürede onaylanması bekleniyor.

Federasyonun kararına göre normal sezonun tamamlanacağı son hafta öncesinde 15 puanla lider durumdaki şampiyon olurken Gent de Şampiyonlar Ligi elemelerine gitmeye hak kazandı.

Play-Off sistemi olan Belçika'da bu aşama da iptal edilmiş olurken ligden düşen takım da olmayacak.

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