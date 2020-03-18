Türkiye Boks Milli Takımı isyan etti: İngiltere'de hiçbir önlem yoktu

"BU İŞTE BAŞARILI OLAN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Koronavirüs salgınına önem veren ve bu salgında başarılı olan tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Gözgeç, şöyle konuştu: "Dışarıdan baktığınızda dünyada bu işe değer veren, önem veren ve başarılı olan tek ülke Türkiye. Orada, pek yaygın değil, dış basından öğrendiğimize göre İngiltere'de çok fazla vaka var. Ama bunu açıklamıyorlar. Varsın yayılsın, insanlar bağışıklık kazansın diye yazılar vardı. Bu konuda dünyaya örnek durumdayız. Bizim bu işi çok ciddiye aldığımızı herkes biliyor. Orada hiçbir ciddiyet görmedik, ikaz da görmedik. Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine uyarak arkadaşlarımızı buraya sağ salim getirdik. İçimizde hiçbir hasta sporcumuz yok. 8 erkek, 5 kadın sporcularımızla gittik. Antrenörlerle birlikte 24 kişilik bir kafileyiz, ben de dahil."