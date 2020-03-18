Türkiye Boks Milli Takımı isyan etti: İngiltere'de hiçbir önlem yoktu

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerini ileterek, "Turnuvadan önce bizim tüm sporcularımızın hedefi, 4 yılda bir düzenlenen olimpiyatlar. Olimpiyatların bir önceki ayağında kota müsabakaları vardı, oraya gittik. Sporcularımız 15 gündür Sheffield'da kamptalardı. Kamptan Londra'ya geçtik ve Londra'da 4 gündür müsabakalar devam ediyordu. Dün akşam itibarıyla, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin aldığı bir karar ile maçlar oynandıktan sonra, ileriki bir tarihte kaldığı yerden devam etme şartıyla tatil edildi. Koronavirüsten dolayı. Sağ olsun buradaki yetkililerimiz, Spor Bakanımız, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün devreye girmesiyle bize uçak tahsis ettiler. Dolayısıyla buraya gelmiş olduk" ifadelerini kullandı.